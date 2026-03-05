<p><strong>ಬಾಕು (ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್):</strong> ‘ಇರಾನ್ ಹಾರಿಸಿದ ಎರಡು ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ಹೇಳಿದೆ. </p>.<p>ನಾಖ್ಚೆವಾನ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೋನ್ ಶೆಕೇರಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಬಳಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ನಾಗರಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ಇರಾನಿನ ಈ ನಡೆಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ’ ಎಂದೂ ಕಿಡಿಕಾರಿದೆ. </p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆ, ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡದೇ ಇರಲಾರೆವು’ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. </p>.<p> <strong>ದಾಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ: ಇರಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ</strong></p><p> ಟೆಹರಾನ್: ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ಮೇಲೆ ತಾನು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ‘ನಮ್ಮ ಸೇನೆಯು ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇರಾನ್ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಸೇನೆಯು ತಿಳಿಸಿದೆ. ‘ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಂತಹ ಕುತಂತ್ರ ನಡೆಸುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ’ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದೆ.</p>