ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಭಾರತದಿಂದ 5,000 ಟನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರೈಕೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತೈಲದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ನೆರೆಯ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ. </p><p>ಭಾರತವು 5,000 ಟನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಬಿಪಿಸಿ) ವಕ್ತಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 1,80,000 ಟನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು ಆಗಬೇಕು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ 5,000 ಟನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇದೇ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 90,000 ಟನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮನವಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಿರುವ ಭಾರತ...</strong></p><p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಲಭ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರೈಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮನವಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಪರಿಗಣಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. </p><p>ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 5,000 ಟನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮಾಡಿರುವ ಮನವಿ ಕುರಿತು ಭಾರತ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. </p><p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 5,000 ಟನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಭಾಗವಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. </p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಂತರ ತೈಲ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಇಂಧನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. </p><p>2017ರ 'ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸ್ನೇಹ ಪೈಪ್ಲೈನ್' ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಡೀಸೆಲ್ ಪೊರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂನ ನುಮಾಲಿಗಢ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದಿಂದ ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. </p>