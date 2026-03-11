ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಭಾರತದಿಂದ 5,000 ಟನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರೈಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 9:26 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 9:26 IST
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಭಾರತದಿಂದ 5,000 ಟನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರೈಕೆ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಭಾರತವು 5,000 ಟನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತೀವ್ರ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಒಪ್ಪಂದ
2017ರ 'ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸ್ನೇಹ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್' ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರೈಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
5,000 ಟನ್
ಬಾಂಗ್ಲಾಕ್ಕೆ ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರೈಕೆ
1,80,000 ಟನ್
ವಾರ್ಷಿಕ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಪೂರೈಕೆ ಗುರಿ
IndiaDieselBangladeshIsrael-Iran conflictiran conflict

