<p><strong>ಢಾಕಾ</strong>: ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಖಲೀದಾ ಜಿಯಾ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಇರಾನ್ನ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸಂಸತ್ತು, ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿತು. </p>.<p>13ನೇ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನವು ಗುರುವಾರ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ದಿವಂಗತ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 31 ನಾಯಕರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ, ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದವರ ಹೆಸರುಗಳೂ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು. </p>