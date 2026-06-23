ಚೀನಾದಿಂದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಖರೀದಿಸಲಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: ವರದಿ

<p><strong>ಢಾಕಾ:</strong> ಚೀನಾದಿಂದ ಜೆ-10ಸಿಇ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಒಲವು ತೋರಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಿಂದ 24 ಬಹುಪಯೋಗಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. </p><p>ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ವೃದ್ಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು 'ಡೈಲಿ ವಾದಾ' ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ನಡುವಣ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. </p><p>ಪ್ರತಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದಾಜು 40 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. </p><p>ಒಪ್ಪಂದ ಸಂಬಂಧ ಕಳೆದ ವಾರ ಚೀನಾದ ನಿಯೋಗವೊಂದು ಢಾಕಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. </p>.ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕದ 42 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ, ಡ್ರೋನ್ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ: ವರದಿ.ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ, ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಪಾಕ್: ವರದಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>