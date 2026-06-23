ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsworld news

ಚೀನಾದಿಂದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಖರೀದಿಸಲಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: ವರದಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 23 ಜೂನ್ 2026, 6:02 IST
Last Updated : 23 ಜೂನ್ 2026, 6:02 IST
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ChinaBangladeshFighter aircraft

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