ಭಾನುವಾರ, 7 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news

ಬೈರೂತ್‌ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 15:05 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 15:05 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ದಕ್ಷಿಣ ಬೈರೂತ್‌ನ ನಗರವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ನಡೆಸಿದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಿಂದ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ –ಎಎಫ್‌ಪಿ ಚಿತ್ರ
ದಕ್ಷಿಣ ಬೈರೂತ್‌ನ ನಗರವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ನಡೆಸಿದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಿಂದ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ –ಎಎಫ್‌ಪಿ ಚಿತ್ರ
IsraelIsraeli attackLebanon

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT