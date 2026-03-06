ಬೈರೂತ್‌ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಭಾರಿ ದಾಳಿ

<p><strong>ಬೈರೂತ್</strong>: ಲೆಬನಾನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಬೈರೂತ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ವಾಯುದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಉಗ್ರರ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮೊದಲೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ದಾಳಿಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾಯುದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಉಪನಗರಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೂಳು ತುಂಬಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ತುಣಕನ್ನು ಎಎಫ್ಪಿಟಿವಿಯು ಬಿತ್ತರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರದಿಂದ ನಡೆದಿರುವ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 123 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೆಬನಾನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ದಕ್ಷಿಣ ಉಪನಗರಗಳ ಬೀದಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿರ್ಜನವಾಗಿದ್ದವು. ನೆಲಸಮವಾಗಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಧರೆಗುರುಳಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತೆರವಿಗಾಗಿ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವೊಂದು ಚಲನೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು 26 ಸಲ ವಾಯುದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.</p>.<p>ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಬಂಡುಕೋರರ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಂತಿದ್ದ ಕಮಾಂಡ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಹ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>