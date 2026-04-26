‘ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು’: ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಡಿದ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ

'ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು' ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಅಳುತ್ತಾ ಪೇಚಾಡಿದ ಮಹಿಳೆ. ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ.. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಭೋಜನ ಕೂಟದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಸಂದರ್ಭ.. ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ 2,500 ಮಂದಿ ಸೇರಿದ್ದ ಇಡೀ ಸಭೆ ಭಯಭೀತಗೊಂಡಿತ್ತು.</p><p>ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದವನ ಪತ್ತೆಗೆ ಹರಸಾಹಸಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತ, ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಓಡಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಡಿನ್ನರ್ ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗೆ ತೂರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ ಎರಿಕಾ ಕಿರ್ಕ್ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ 'ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು.'. ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಅಳುತ್ತಾ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಎಂದು ಮೆರೆಯುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿವಾಸದಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ ನಡೆದರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಭದ್ರತೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಎರಿಕಾ, ತೀವ್ರ ದುಃಖಿತರಾಗಿ ಪೇಚಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನೆರೆದಿದ್ದವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಶೂಟರ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಈಗ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.</p><p>ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಸ್ಟೀಫನ್ ಮಿಲ್ಲರ್, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಸುಮಾರು ಐದು ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಎಫ್ಬಿಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಶ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನೂ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಈ ಭೋಜನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು, ಇತರ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಾತೃತ್ವ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ವೇತಭವನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಲೀವಿಟ್ ಕೂಡ ಭೋಜನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. </p><p>ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆತನಿಗೆ 31 ವರ್ಷ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರುಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>