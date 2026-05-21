ಕೆನಡಾ: ಭಾರತೀಯನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ

ಒಟ್ಟಾವ: ಕೆನಡಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅರವಿಂದರ್ ಖೋಸಾ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಅಪರಿಚಿತ ಬಂದೂಕುಧಾರಿಯೊಬ್ಬ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಖೋಸಾ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆನಡಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4.40ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಖೋಸಾ ಅವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡುಗಳು ಹೊಕ್ಕಿರುವ, ಐದು ರಂಧ್ರಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖೋಸಾ ಇದ್ದರು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯು ಸುಲಿಗೆ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಖೋಸಾ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಸಿ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಖೋಸಾ ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.