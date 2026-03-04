ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ರಮವೇ ಛಿದ್ರ: ಕಾರ್ನಿ

<p><strong>ಮೆಲ್ಬರ್ನ್</strong>: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸದ ದೇಶಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ರಮವನ್ನೇ ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವು ನೈಜ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆನಡಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಇಂತಹ ಯುದ್ಧಗಳಿಂದ ಇತರ ದೇಶಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ವಿಪರೀತ ಅಡಚಣೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಅವರು ಸಿಡ್ನಿಯ ಲೋವಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ರಮವೇ ಛಿದ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಯಮ ಆಧಾರಿತ ಹಳೆಯ ರೂಢಿಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಇರಾನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕ– ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸದೆ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಿಳಿದಿವೆ’ ಎಂದು ಕಾರ್ನಿ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ– ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿರುವ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ‘ಇತರರಿಗಾಗಿ ದೊರಕಲಿರುವ ತೀರ್ಪು ಆಗಿರಲಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>