ಇರಾನ್ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಡೆ; ಚೀನಾ ಕಿಡಿ

ಬೀಜಿಂಗ್: ಇರಾನ್ ಬಂದರುಗಳಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮತ್ತು ಲಂಗರು ಹಾಕುವ ಯಾವುದೇ ಹಡಗನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಚೀನಾ, ಇರಾನ್ ಬಂದರುಗಳ ಸುತ್ತ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ವರ್ತನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ಬಂದರುಗಳಿಂದ ಹೊರಡುವ ಹಾಗೂ ಗಲ್ಫ್ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ತಡೆ ವಿಧಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ವಾರಗಳ ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದವಿದ್ದರೂ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಬಂದರುಗಳಿಂದ ಹಡಗು ತಡೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಅಮೆರಿಕವು ಮಿಲಿಟರಿ ಜಮಾವಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ನಿರ್ಬಂಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿರುವ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊರ್ಮುಜ್ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಡೆ' ಎಂದು ಚೀನಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಗುಯೊ ಜಿಯಾಕುನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದಂತಹ ಸ್ನೇಹಮಯಿ ದೇಶಗಳ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಇರಾನ್ನ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ತೈಲ ರಫ್ತಿಗೆ ತಡೆಹಾಕುವುದು ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಇರಾನ್ನಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ಚೀನಾವು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಮುಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಟ್ರಂಪ್ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಬಂಧವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ ವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಷಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಸಹ ಗಲ್ಫ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದರು.