<p><strong>ಬೀಜಿಂಗ್:</strong> ಇಸ್ರೇಲ್–ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಇರಾನ್ಗೆ ಚೀನಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧನವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ಚೀನಾ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಗುರುವಾರ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.</p><p>ಊಹಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಚೀನಾ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚೀನಾ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಕದನ ವಿರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಪಾತ್ರವಿರುವುದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ: ಟ್ರಂಪ್.<p>ಚೀನಾದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಗಮ(ಎಸ್ಎಂಐಸಿ)ವು ಇರಾನ್ಗೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪಗ್ರಹ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.</p><p>'ಇರಾನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಿದೆ, ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಚೀನಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.</p>.ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ: ಚೀನಾಗೆ ತಟ್ಟದ ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ 'ಇಂಧನ ಬಿಸಿ'.