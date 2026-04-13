ಪಿಒಕೆ ಗಡಿ ಸಮೀಪ ಚೀನಾ ಹೊಸ ‘ಕೌಂಟಿ‘ ರಚನೆ

ಬೀಜಿಂಗ್ : ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಾಗೂ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ರುವ ಕ್ಸಿನ್ಜಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ 'ಸೆನ್ಲಿಂಗ್' ಹೆಸರಿನ ಹೊಸ 'ಕೌಂಟಿ'ಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ.

ವಾಖಾನ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮೂಲಕ ಉಯ್ಗರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಿ ಉಗ್ರರು ಚೀನಾದ ಒಳನುಸುಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ಸಿನ್ಜಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ರಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಕೌಂಟಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿಯಂತಹ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ತನ್ನ ಆಡಳಿತ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿ ರುವುದು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ.

ಕ್ಸಿನ್ಜಿಯಾಂಗ್ ಉಯ್ಗರ್ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ಕೌಂಟಿ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೌಂಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ 'ಹೆಯಾನ್' ಮತ್ತು 'ಹೆಕಾಂಗ್' ಹೆಸರಿನ ಕೌಂಟಿಗಳನ್ನು ಚೀನಾ ರಚಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಅಕ್ಸಾಯ್ ಚಿನ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಜಾಗವನ್ನು ಹೆಯಾನ್ ಕೌಂಟಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದೂ ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ