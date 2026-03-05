ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖ: ಸಂತಾನೋತ್ಪತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ‍ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ

<p><strong>ಬೀಜಿಂಗ್</strong>: ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ‘ಮಕ್ಕಳ ಜನನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಮಾಜ’ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಚೀನಾ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಸರ್ಕಾರದ ವರದಿಯೊಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ: ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ ಆಕ್ಷೇಪ.<p>ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಆದಾಯ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದು ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಚೀನಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸತತ ಐದನೇ ವರ್ಷವೂ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು, ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.</p><p>ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಚೀನಾ ಪರ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ: ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಸೆರೆ.<p>2022ರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಚೀನಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಾಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಸಿಲ್ವರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ( 60 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು) ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಹಿರಿಯ ಕಾಳಜಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೊಸ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆದಿಲ್ಲ: ಚೀನಾ.<p>ಪಿಂಚಣಿ ಹಣಕಾಸು, ಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>2035ರ ವೇಳೆಗೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯವಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 40 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಟಲಿಯ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪಿಂಚಣಿ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಚೀನಾ ಈಗಾಗಲೇ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು 60ರಿಂದ 63ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು 55ರಿಂದ 58ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ.</p>.ಗಾಜಾ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ ಇರಬೇಕಿತ್ತು: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್.<p>ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಚೀನಾ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದೆ.</p><p>ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನೂ ಚೀನಾ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಉಚಿತ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣದ ಸೀಟುಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದ (ಜಿಡಿಪಿ) ಶೇ 4ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p><p><em><strong>(ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಬರೆದ ಸುದ್ದಿ)</strong></em></p>.ಗಾಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆ ಸಂಘರ್ಷದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಚೀನಾ: ಅಮೆರಿಕ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>