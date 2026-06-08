ಸೋಮವಾರ, 8 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsworld news

34ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ.. ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು 32 ಮಹಡಿ ಮಾತ್ರ!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 16:26 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 16:26 IST
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