34ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ.. ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು 32 ಮಹಡಿ ಮಾತ್ರ!

<p>ಬೀಜಿಂಗ್: ಮೋಸ ಹೋಗುವವರು ಇರುವವರೆಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡುವವರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಹೇಳಿರಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯದ 34ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 32 ಮಹಡಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.</p><p>ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ. ಮೋಸಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಶೆನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಶೆನ್, ಶಾಂಷಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಷಿಯಾನ್ ಬಳಿಯ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ 34ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 32 ಮಹಡಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿರುವುದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೌತ್ ಚೀನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ..</p><p>34ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 90 ಚದರ ಮೀಟರ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಶೆನ್ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್ಗೆ 2,646 ಯುವಾನ್ (ಸುಮಾರು ₹37,431) ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ₹33 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು.</p><p>2013ರಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದ್ದು, 2015ಕ್ಕೇ ಮುಗಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಟ್ಡಡ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದವರಿಗೆ ಮನೆ ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೇವಲ 32 ಮಹಡಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಖರೀದಿಸಿದ 34ನೇ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಬಳಿಕ, 32ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಶೆನ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಯ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದರಿಂದ ಅದೂ ಸಹ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಆದರೆ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಬಿಡದ ಶೆನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>