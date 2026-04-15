ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ನಾವು ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ: ಚೀನಾ

<p><strong>ಬೀಜಿಂಗ್:</strong> ಇರಾನ್ಗೆ ಸೇನಾ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿರುವ ಚೀನಾ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.</p><p>'ಇರಾನ್ಗೆ ಚೀನಾ ಸೇನಾ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ಆರೋಪಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕವು ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಚೀನಾ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ' ಎಂದು ಚೀನಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>'ಇರಾನ್ಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಚೀನಾವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>'ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಉಡಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ನಿರೋಧಕ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ಗೆ ಚೀನಾವು ನೀಡಿದೆ ಎಂಬ ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಚೀನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಶೇ 50 ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>