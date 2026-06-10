ಬುಧವಾರ, 10 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsworld news

ಪಿಒಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಅಂಗಡಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಬಂದ್

ಜೆಎಎಸಿ ಕರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೆಂಬಲ * ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ನಿಯೋಜನೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 15:37 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 15:37 IST
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