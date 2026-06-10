ಪಿಒಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಅಂಗಡಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಬಂದ್

<p><strong>ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್:</strong> ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದ (ಪಿಒಕೆ) ವಿವಿಧೆಡೆ ಬುಧವಾರವೂ ಅಂಗಡಿ – ಮುಂಗಟ್ಟು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಜನರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಪಿಒಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ನಾಗರಿಕರ ಹತ್ಯೆ ಖಂಡಿಸಿ ಜಂಟಿ ಅವಾಮಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯು (ಜೆಎಎಸಿ) ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಕರೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಜೆಎಎಸಿ ಕರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೂ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಬಂದ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಿಒಕೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಜನರಿಲ್ಲದೆ ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದವು, ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವೂ ವಿರಳವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಬಿಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಡಾನ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p>ಜೆಎಎಸಿಯ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಭಿಂಬರ್ನಿಂದ ಮೀರ್ಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮುಜಾಫರಾಬಾದ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಜಾಥಾ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಸ್ತಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಿರ್ಪುರದ ಖಾಯಿದ್ –ಎ– ಆಜಾಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಜಮಾಯಿಸಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ಎಂದೂ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ವಕೀಲರ ಬೆಂಬಲ</strong>: ಜೆಎಎಸಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಅಮ್ಜದ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಬಂಧನ ಖಂಡಿಸಿ ಪಿಒಕೆ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ವಕೀಲರು ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಬುಧವಾರ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದರು. </p>.<p>ಜೆಎಎಸಿ ನಾಯಕರ ಸುಳಿವಿಗೆ ಬಹುಮಾನ: ಜೆಎಎಸಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾದ ಶೌಕಾತ್ ನವಾಜ್ ಮಿರ್, ಒಮರ್ ನಾಜಿರ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ದಾರ್ ಅಮನ್, ಖವಾಜಾ ಮೆಹ್ರನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ನಾಯಕರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಸುಳಿವು ನೀಡುವವರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಪಿಒಕೆ ಆಡಳಿತವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p><strong>ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು</strong> </p><p>* ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ 12 ನಿರಾಶ್ರಿತ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು. </p><p>* ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪಿಒಕೆ ಜನತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸಬೇಕು.</p>.<h2>ಮಾತುಕತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನವಿ</h2><p> ಪಿಒಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಿಒಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಫೈಸಲ್ ಮಮ್ತಾಜ್ ರಾಥೋರ್ ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರಿಗೆ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ರದ್ದತಿ ರೀತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು ಪರಿಹಾರವು ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಬರಬೇಕೆ ವಿನಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>