ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಸೇನಾ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ: 66 ಸೈನಿಕರ ಸಾವು– ಘಟನೆಯ ಭೀಕರ ವಿಡಿಯೊಗಳು

<p><strong>ಬೊಗೋಟಾ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ:</strong> ನಿನ್ನೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಸೇನಾ ವಿಮಾನದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 66 ಎಂದು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಸೇನಾ ವಕ್ತಾರರು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 115 ಜನ ಇದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 66 ಶವಗಳನ್ನು ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 15 ಸೈನಿಕರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮೃತರಲ್ಲಿ 6 ವಾಯುಸೇನೆ ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉಳಿದವರು ಸೇನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ಗಡಿ ಬಳಿ ಪೋರ್ಟೊ ಲೆಗಿಜಾಮೊದಿಂದ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯತ್ತಿದ್ದ ‘ಸಿ–130 ಹರ್ಕ್ಯುಲಸ್’ ವಿಮಾನ ‘ಟೇಕ್ ಆಫ್’ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪತನಗೊಂಡು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿತ್ತು.</p><p>ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೊ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.</p><p>ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಈಕ್ವೆಡಾರ್ನ ಸೇನೆಗಳು ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ಚಲನವಲನ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p><p>‘ಇದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಘಟನೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇದು, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ‘ಸಿ–130 ಹರ್ಕ್ಯುಲಸ್’ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಗೊಂಡ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣ. ಫೆಬ್ರುವರಿ 27ರಂದು ಲಾ ಪಾಜ್ ಬಳಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಬೊಲಿವಿಯನ್ ಸೇನಾ ಸರಕು ವಿಮಾನ ಇಳಿಯುವಾಗ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 24 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.</p>