ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ: ಕೈಜೋಡಿಸಲು 20 ದೇಶಗಳು ಸಿದ್ಧ

ದುಬೈ: ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವುದಾಗಿ ವಿಶ್ವದ 20 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮಾರ್ಗ ಮುಚ್ಚಿದ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿಸಿವೆ.

'ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಯುಧ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗಳು, ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಪಡೆಗಳಿಂದ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ'ಎಂದು 22 ದೇಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳಿದ್ದು, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೇನ್ ದನಿಗೂಡಿಸಿವೆ.

'ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ'ಎಂದು ಅವರು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಲ ಅಯಾತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ, ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ ಇರಾನ್, ನೆರೆಯ ಕೊಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ, ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿತ್ತು.

ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಿಂದ 19 ರವರೆಗೆ, ಸರಕು ಸಾಗಣೆದಾರರು ಕೇವಲ 116 ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಪ್ಲರ್ ತಿಳಿಸಿದೆ - ಇದು ಶಾಂತಿಕಾಲದ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ 95 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಶೇ20 ರಷ್ಟು ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸರಬರಾಜಾಗುವ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದು ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗಗನಕ್ಕೇರಿಸಿದೆ.

'ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣದ ಸಮಗ್ರ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ದೇಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

.ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಇರಾನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಂದಿಸಿದ್ದೇವೆ: ಅಮೆರಿಕ.