ಅಮೆರಿಕದ ಆಕ್ರಮಣ ತಡೆಯಲು ನಾವು ಸರ್ವಶಕ್ತರಿದ್ದೇವೆ: ಕ್ಯೂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಅಮೆರಿಕದ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಾವು ಸರ್ವಶಕ್ತರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕ್ಯೂಬಾ ದೇಶದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಡಿ ಕೊಸಿಯೊ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಗೊಡ್ಡು ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸ ಇದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವಯುತ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾವುದೇ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರಾಜಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು.

ಕ್ಯೂಬಾದೊಂದಿಗಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾತುಕತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಆಡಳಿತ ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಒತ್ತಡವೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಹೇಳಿದರು.

ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯು ಕ್ಯೂಬಾದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದ ತನ್ನ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಿಲಿಟರಿ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕ್ಯೂಬಾ ಸೇನೆಯ ಜನರಲ್ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಡಾಲರ್ ರಹಿತ ವಹಿವಾಟು, ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ಯೂಬಾದ ಮೇಲೆ ತೈಲ ದಿಗ್ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಯೂಬಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ.