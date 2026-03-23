‘ಇಸ್ರೇಲ್, ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ’

ಧಾರವಾಡ: 'ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಪುಣೆಯ ಇಂದಿರಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಡೀನ್ ಪ್ರೊ.ಕವಿತಾ ಮಠದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಎಂಡಿಆರ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧಗಳು, ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತ' ಕುರಿತ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ದೇಶ, ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಆಮದು, ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಮಾಡುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಯುದ್ಧವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡು ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಂಕಗಳ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯುದ್ಧದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಸಾಪೇಕ್ಷ ಅನುಕೂಲತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು. ಈ ದೇಶಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ದೇಶವು ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಎಚ್. ನಾಗೂರ, ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಎಸ್. ಮುಗದೂರ, ಸಿ.ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಯೋಜಕ ಎ.ಆರ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-24-1471301787</p>