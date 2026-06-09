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Homenewsworld news

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ | ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್‌

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 17:26 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 17:26 IST
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