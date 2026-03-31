ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ನಷ್ಟ ಭರಿಸಲು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಉತ್ಸುಕ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧದ ಖರ್ಚಿನ ಬಾಬ್ತು ತುಂಬಿಕೊಡಲು ಅರಬ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಕೇಳಬಹುದು ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಹತ್ತಾರು ಶತಕೋಟಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು 'ಅಲ್ ಜಜೀರಾ' ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>1990ರ ಗಲ್ಫ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಯುದ್ಧದ ಖರ್ಚನ್ನು ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭರಿಸಬೇಕೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್ ವಕ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾರೊಲಿನ್ ಲೆವಿಟ್, 'ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ನಾನು ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಂತಹದ್ದೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅವರಿಗಿದೆ. ನೀವು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಂದಲೇ ಕೇಳುವಿರಿ' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕುವೈತ್ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಗಲ್ಫ್ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತ್ತು. </p>