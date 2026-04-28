ಅಲೆನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ‘ಟ್ರಂಪ್ ಹತ್ಯೆ ಯತ್ನ’ ಆರೋಪ: ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು

ಶ್ವೇತಭವನದ ವರದಿಗಾರರ ವಾರ್ಷಿಕ ಭೋಜನದ ವೇಳೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಆರೋಪದಡಿ ಸೋಮವಾರ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಬಂದೂಕುಧಾರಿ ಕೋಲ್ ಥಾಮಸ್ ಅಲೆನ್ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡು ಸಾಗಾಣೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಬಳಕೆ ಆರೋಪವನ್ನೂ ಅಲೆನ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ಅಲೆನ್ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ನಿರಪರಾಧಿ ಎನ್ನಬಹುದು' ಎಂದು ಅಲೆನ್ ಪರ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.