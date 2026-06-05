‘ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌’ ಹೆಸರಿನ ಎಮ್ಮೆ ಇದೀಗ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ

<p>ಢಾಕಾ (ಪಿಟಿಐ): ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಢಾಕಾದ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ‘ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್’ ಹೆಸರಿನ ಅಲ್ಬಿನೊ ಎಮ್ಮೆ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>700 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕವಿರುವ ಕೆಂಬಣ್ಣದ ಈ ಎಮ್ಮೆಯು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಂತೆಯೇ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದ ಕೂದಲು ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅದರ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದವು.</p>.<p>ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದ ರೈತರೊಬ್ಬರ ಒಡೆತನದ ಎಮ್ಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದಂದು ವಧಿಸಲೂ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದೀಗ ಈ ಎಮ್ಮೆ ನೋಡಲು ಜನರ ದಂಡೇ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಎಮ್ಮೆ ಬಳಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತರುವ ಪೋಷಕರು ಅವರನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>‘ಮೃಗಾಯಲಯದಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಗಾರರು ಎಮ್ಮೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-51-1458063922</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>