ನಿಮ್ಮ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪಡೆಯಲು ಕಾಯುತ್ತೇನೆ: ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಗಗನಯಾನಿಗಳ ಜತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತು

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: 50 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿರುವ ನಾಸಾದ 'ಆರ್ಟೆಮಿಸ್–2' ಗಗನಯಾನಿಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

'ಆರ್ಟೆಮಿಸ್–2' ಗಗನಯಾನಿಗಳ ತಂಡವು ಚಂದ್ರನ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಗಗನಯಾನಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 ನಾಸಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಜೇರೆಡ್ ಐಸಾಕ್ಮನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಒರಿಯನ್ ನೌಕೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್, 'ಆರ್ಟೆಮಿಸ್–2' ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದು ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇಡೀ ಅಮೆರಿಕವೇ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮಾನವಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾನವಕುಲ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಮತ್ತು 'ಯುಎಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫೋರ್ಸ್' ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಂತೆ ಸ್ತಬ್ಧತೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು, ನಂತರ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು 'ಕಾಮ್ಸ್ ಚೆಕ್' ನಡೆಸಿದಾಗ ಟ್ರಂಪ್ ತಾವು ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓವಲ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರ ಹತ್ತಿರವೂ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪಡೆಯಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್–2 ತಂಡ

ನಾಸಾದ ಗಗನಯಾನಿಗಳಾದ ಅಮೆರಿಕದ ರೀಡ್ ವೈಸ್ಮನ್, ವಿಕ್ಟರ್ ಗ್ಲೋವೆರ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್ ಹಾಗೂ ಕೆನಡಾದ ಜೆರೆಮಿ ಹ್ಯಾನ್ಸನ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡವು ಸೋಮವಾರ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಮಾನವರು ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. 1970ರ ಅಪೊಲೊ 13ರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದ ಗಗನಯಾನಿಗಳು, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 2,52,756 ಮೈಲಿ (4,06,771 ಕಿಲೋಮೀಟರ್) ದೂರ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಈ ಪಯಣದ ವೇಳೆ ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನ ಮುಂದೆ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಜೆಟ್ ಕಡಿತದ ಆತಂಕ

ಒಂದೆಡೆ ಟ್ರಂಪ್ ಗಗನಯಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಶಲೋಪರಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 2027ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಶ್ವೇತಭವನದ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ನಾಸಾದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಧನಸಹಾಯವನ್ನು ಸುಮಾರು ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಮತ್ತು ನಾಸಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, 1961ರ ನಂತರ ನಾಸಾ ಕಾಣಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಶ್ವೇತಭವನದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಸೊಸೈಟಿ'ಯ ಕೇಸಿ ಡ್ರೇಯರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲಿಗೆ 'ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಳಿವಿನ ಹಂತದ ಘಟನೆ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾಸಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಐಸಾಕ್ಮನ್ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಧನಸಹಾಯವು ರಾಷ