ಅಮೆರಿಕ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನ್ಯಾಟೊ ಕಾಗದದ ಹುಲಿ: ಟ್ರಂಪ್

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲು ನೆರವು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಟೊ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೇಡಿಗಳಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟೊ ಕಾಗದದ ಹುಲಿ ಅಷ್ಟೆ' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಒಡೆತನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ 'ಟ್ರುತ್ ಸೋಷಿಯಲ್'ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>