ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್ ಭೇಟಿ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್/ ದುಬೈ/ಬೀಜಿಂಗ್ (ಎಪಿ): ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಷಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದರು.</p>.<p>ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತಿತರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಷಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p>'ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್ ವಿಮಾನವು ಚೀನಾದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ವೈಭವೋಪೇತ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಚೀನಾ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಹನ್ ಝೆಂಗ್ ಮತ್ತಿತರರು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು' ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು, 'ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಚೀನಾದ ನೆರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಚೀನಾದ ನೆರವು ಬೇಕು ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜಯಗಳಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಯುದ್ಧದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಣ ಮಾತುಕತೆಯು ಪದೇ ಪದೇ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಇರಾನ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಹಾನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಇರಾನ್ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇರಾನ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>