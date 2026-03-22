ಅಮೆರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ: ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್‌ ಚಿತ್ರ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ :</strong> ಅಮೆರಿಕದ 250ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಒಳಗೊಂಡ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಾನ್ ಬೀಚ್ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ‘ದೇಶದ ಸದಾ ಕಾಲದ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಥ ನಾಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹೊಂದಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ನಾಣ್ಯದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ಒರಗಿ, ಮುಷ್ಠಿ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದಿರುವಂತೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p class="bodytext">ಆಕ್ಷೇಪ: ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಟುಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ನಾಣ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. </p>.<p class="bodytext">ಟ್ರಂಪ್ ಥೀಮ್ನ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಚಾರವು ಮುಜುಗರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜರು ಮತ್ತು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳಷ್ಟೇ ಈ ರೀತಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಾಯಕರ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಎಂದೂ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಬ್ಬರು ಜೀವಂತವಿರುವಾಗಲೇ ನಾಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕದ 150ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ 1926ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ 30ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಕಾಲ್ವಿನ್ ಕೂಲೆಡ್ಜ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನೂ ನಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>