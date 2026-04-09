ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಇರಾನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿದೆ: ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮವಾಗುವವರೆಗೂ ಇರಾನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸೇನಾಪಡೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಕುರಿತು ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಒಡೆತನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ 'ಟ್ರೂಥ್ ಸೋಷಿಯಲ್'ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಡುವವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈಗಿನ ಕದನ ವಿರಾಮವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು' ಎಂಬ ಸುಳಿವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಈಗಾಗಲೇ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿರುವ ಶತ್ರುವನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮದ್ದುಗುಂಡು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಯುದ್ಧೋಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಡಗುಗಳು, ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರಾನ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಿಜವಾದ ಒಪ್ಪಂದ'ವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಎರಡು ವಾರಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ಸಮ್ಮತಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ 40 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಯುದ್ಧದಿಂದ ನಲುಗಿದ್ದ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸೇರಿ ವಿಶ್ವವೇ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>