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Homenewsworld news

ಇರಾನ್ ಜತೆಗಿನ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ‌| ಟೀಕಾಕಾರರು ಮೂರ್ಖರು: ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:57 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 3:00 IST
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ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದಿದ್ದರೆ ಅಮೆರಿಕವು ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹೇರಲಿದೆ
ಪೀಟ್‌ ಹೆಗ್ಸೆತ್‌, ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಇರಾನ್‌ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗಿನ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಭಾಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ 
ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಖಾಯಿ, ಇರಾನ್‌ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ 
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