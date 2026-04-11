ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಸತತ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ವಿರೋಧದ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವರ್ಷ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

2026ರ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಶಾಸಕಾಂಗ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಜೇಮ್ಸ್ ಬ್ಲೇರ್ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರಜೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ.

'ನನ್ನ ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜೇಮ್ಸ್ ಬ್ಲೇರ್ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಖರ ರಾಜಕೀಯ ಚಾಣಕ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 2024ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಲು ಅವರು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೇಮ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಯೋಧ. ಈಗ ಅವರು ಆಡಳಿತದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಉಗ್ರ ಎಡಪಂಥೀಯರು ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ರಜೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಶ್ವೇತಭವನಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿಡಲು ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಒಡೆತನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ 'ಟ್ರೂಥ್ ಸೋಷಿಯಲ್'ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬ್ಲೇರ್, 2024ರ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಚಾರದ ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.

2026ರ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸವಾಲು

2026ರ ನವೆಂಬರ್ 3ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲಿನ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಶ್ವೇತಭವನ, ಸಂಸತ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ (ಕೆಳಮನೆ) ಮತ್ತು ಸೆನೆಟ್ (ಮೇಲ್ಮನೆ) ಮೂರರಲ್ಲೂ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷವು ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷವು ಈ ಬಾರಿ ಮೀರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ (House Of Representatives): ಎಲ್ಲಾ 435 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಹುಮತ ಪಡೆಯಲು ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 3 ಸ್ಥಾನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಸೆನೆಟ್ (Senate): 35 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯ