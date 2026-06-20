‘ಫೋಟೊಗಾಗಿ ಮೆಲೊನಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು’

<p>ರೋಮ್ (ಎಪಿ): ‘ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೊ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೊನಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು’ ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇಟಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಟಲಿಯ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿಸಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮೂಲ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ವಾಹಿನಿಯು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮೆಲೊನಿ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಡಬ್ ಮಾಡಿ ಆಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ವಾಹಿನಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮೆಲೊನಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ವಿರುದ್ಧ ಮೆಲೊನಿ ಅವರು ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಒಂದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಟಲಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ‘ಎಕ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಬಂಧ ಹಳಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಸಭೆಯ ವೇಳೆ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಗೂ ಮೆಲೊನಿ ಅವರು ಸೋಫಾವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರೇ ಕುಳಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ‘ಆಕೆಯೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕೆಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬಹುದು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-51-902454266</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>