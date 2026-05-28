ಬಕ್ರೀದ್‌ ಬಲಿಯಿಂದ ‘ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌’ ಎಮ್ಮೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ

<p><strong>ಢಾಕಾ:</strong> ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದಂದು ಬಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ‘ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್’ ಹೆಸರಿನ ಅಲ್ಬಿನೊ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ಎಮ್ಮೆಯ ಚಿತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿ, ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. </p>.<p class="title">ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದಂದು ಬಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ 700 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ ಹೋಲುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p class="title">‘ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡಲು ಬಯಸದೇ, ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆವು’ ಎಂದು ಎಮ್ಮೆಯ ಮಾಲೀಕ ಮೊನಿರುಜ್ ಜಮಾನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p class="title">‘ಸರ್ಕಾರವು ಎಮ್ಮೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಕ್ರೀದ್ಗೆ ಬಲಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಢಾಕಾ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರನಿಗಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೆನು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="title">‘ಎಮ್ಮೆಯು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಾಕಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಕೆರನಿಗಂಜ್ನ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ರುಹುಲ್ ಖುದ್ದೂಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="title">‘ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮೃಗಾಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಅತಿಕರ್ ರೆಹಮಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="title">ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಂತೆ ಕೆಂಬಣ್ಣದ ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲು, ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಮೂಗು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ಎಮ್ಮೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಸೆಳೆದಿತ್ತು.</p>