ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳುವವರೆಗೂ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ: ಪೆಂಟಗನ್

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುವವರೆಗೂ ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ದಾಳಿಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೆಂಟಗನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವು ಬೇಗನೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ ನಂತರವೂ ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. </p><p>ಇಂದು (ಮಾ.10) ಕೂಡ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ತೀವ್ರತರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭ ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಬಲ್ಲರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯು 10ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. </p>