ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಇರಾನ್ ನಮಗೆ ನೀಡಿದೆ: ಟ್ರಂಪ್

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಇಂಧನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ನೀಡಿದೆ. ಇದು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಓವಲ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, 'ಅವರು (ಇರಾನ್) ನಮಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಇಂದಷ್ಟೇ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದುವರಿದು, 'ಅದು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರವಲ್ಲ. ತೈಲ ಹಾಗೂ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾಣಿಕೆಯೇ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಈಗಾಗಲೇ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಇದರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಗೆತ್ಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಹಿಗ್ಗೆತ್ ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.

ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್, ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

.ನೀವೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಅಂದಿದ್ದು: ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್.