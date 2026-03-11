ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news

ಇರಾನ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧ ಶೀಘ್ರವೇ ಅಂತ್ಯ: ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 16:19 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 16:19 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Donald TrumpIran–Israel war

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT