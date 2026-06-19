ಇರಾನ್ ಕಥೆ ಮುಗಿದಿದೆ, ನಾವು ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ: ಟ್ರಂಪ್

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಇರಾನ್ ಕಥೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಇರಾನ್ ನಯಾಪೈಸೆಯನ್ನೂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಯುದ್ಧವು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಿನಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ನೌಕಾಪಡೆ, ವಾಯುಸೇನೆ ಮತ್ತು ಭೂಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಟ್ರುತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ನನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ರಾಜಕೀಯ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳದಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧವು ಇರಾನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಕುಂದಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಯುದ್ಧವು ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ! ಆ ದೇಶವು ಈಗ ವಾಯುಪಡೆ, ನೌಕಾಪಡೆ, ವಿಮಾನ ವಿರೋಧಿ ಉಪಕರಣಗಳು, ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇರಾನ್ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಡೆಮಾಕ್ರಾಟ್ಗಳ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧದ ಬಳಿಕ ಇರಾನ್ ದುರ್ಬಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂತಹ ಮೂರ್ಖತನದ ಹೇಳಿಕೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಂಘರ್ಷದ ನಂತರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಅಲ್ಲ, ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಬಯಸಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನಾವು ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇರಾನ್ ನಮ್ಮ ಭೇಟಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಅವರ ಕಥೆ ಮುಗಿದಿದೆ’ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಮೊಜ್ತಾಬ ಖಮೇನಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>