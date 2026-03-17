ಕ್ಯೂಬಾದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಕಣ್ಣು; ಏನೂ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಕ್ಯೂಬಾವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಗೌರವವು ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, 'ಅಮೆರಿಕವು ಕ್ಯೂಬಾವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಿದ್ದತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಬಲಹೀನ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವು ನನಗಿದೆ. ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಗೂ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಿಂದ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಧನವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ತಡೆಹಿಡಿದ ಕಾರಣ ದ್ವೀಪರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ಯೂಬಾವು ಅಮೆರಿಕದ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಯೂಬಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಿಗೇಲ್ ಡಿಯಾಸ್ ಖಾನೀಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಕ್ಯೂಬಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಕಮುನಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರವು ಸೋಮವಾರವಷ್ಟೇ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ವೆನೆಜುವೆಲಾ, ಇರಾನ್ ನಂತರ ಕ್ಯೂಬಾದ ಮೇಲೂ ಅಮೆರಿಕವು ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.