'ಯುದ್ಧ ಐದನೇ ವಾರವೂ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಗಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದ ಅವರು, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು.