ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ಗೆ ಬುಧವಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ನಿಷೇಧ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಡೆತನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ 'ಟ್ರೂಥ್ ಸೋಷಿಯಲ್'ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಾವು ಅಸಾಲ್ಟ್ ರೈಫಲ್ವೊಂದನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಇರಾನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ರಂಪ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ, ತನ್ನ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಬಿಡುವವರೆಗೂ ಇರಾನ್ನ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು 'ವಾಲ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ನಿಗಾ

ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೇಲೆ ತಾನು ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಇರಾನ್ನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಶಯದ ಮೇಲೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಡಗೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆ ಯೋಧರು ಇಳಿದು ಶೋಧ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಡಗು ಇರಾನ್ನ ಬಂದರಿನತ್ತ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದು ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದೆ. ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಜಲಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಈ ಕುರಿತಂತೆ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

'ಕೊಮರೂಸ್ ದೇಶದ ಬಾವುಟ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹಡಗು 'ಎಂವಿ ಬ್ಲೂಸ್ಟಾರ್–3' ಮೇಲೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಿಂದ ಧುಮುಕಿದ ಯೋಧರು ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ನಂತರ ಸಂಚಾರ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಬಂದರುಗಳತ್ತ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಡುವ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹೇರಿದ ನಂತರ ಇದುವರೆಗೆ 39 ನೌಕೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ.

'ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇರಾನ್ನ ಚಬಹಾರ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಐದು ಹಡಗುಗಳು ಲಂಗರು ಹಾಕಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಬುಧವಾರ ಇದೇ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಡಗುಗಳು ಲಂಗರು ಹಾಕಿವೆ' ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. 'ಎಂವಿ ಬ್ಲೂಸ್ಟಾರ್–3' ಹಡಗು ಓಮಾನ್ನ ಸೋಹರ್ ಬಂದರಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು

* ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಿರ್ಜಾನಾ ಸ್ಪೊಲ್ಜಾರಿಕ್ ಅವರು ಇರಾನ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಕಷ್ಟ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು

* ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ 170 ಟನ್ಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾಗಿ ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ