ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news

ಯುದ್ಧ ಶೀಘ್ರ ಅಂತ್ಯ... ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ: ಟ್ರಂಪ್

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:34 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:34 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
USAmericaIsraelIranDonald TrumpIsraeli attackAyatollah Ali Khameneiiran conflictIran–Israel war

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT