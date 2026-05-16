<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಷಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ‘ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ’ಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾತುಕತೆ ‘ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಷಿ ಅವರು ಇದೊಂದು ‘ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು’ ಭೇಟಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕೃಷಿ, ವಾಯುಯಾನ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸಿಇಒಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಚೀನಾ ನಾಯಕ ಷಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಶೃಂಗಸಭೆಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಇತ್ತೀಚಿನ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ‘ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ’ವು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಆಗಿರುವ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. </p><p>ಆದಾಗ್ಯೂ, ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್, ಬೋಯಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 200 ಜೆಟ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಚೀನಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 750 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ದೈತ್ಯ ಬೋಯಿಂಗ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.</p><p>ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸೋಯಾಬೀನ್, ಗೋಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಖರೀದಿಸಲು ಚೀನಾ ಸಮ್ಮಿತಿಸಿದೆ ಎಂದೂ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಚೀನಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಖರೀದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಖಚಿತತೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.</p><p>ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸುಂಕ, ಕೃಷಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ತೈವಾನ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮಾರಾಟ, ಚೀನಾದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ವಿರಳ ಲೋಹಗಳ ಆಮದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಟ್ರಂಪ್–ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. </p><p>ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರುಧ್ಯಗಳಿವೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆ ಚೀನಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಸಿಇಒಗಳ ಬಳಿ 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಸ್ತಿ!.ಅಮೆರಿಕದ ತೈಲ, ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಖರೀದಿಗೆ ಚೀನಾ ಒಲವು: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>