ಎಬೋಲಾದಿಂದ 131 ಜನ ಸಾವು: 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ

<p><strong>ಕಿನ್ಯಾಸಾ (ಕಾಂಗೊ)</strong>: ಎಬೋಲಾ ವೈರಾಣು ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಂಗೊದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 131 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.</p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗೊದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಚಿವ ಸಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ರೋಗೆರ್ ಕಾಂಬಾ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು 131 ಮಂದಿ ಎಬೋಲಾ ವೈರಾಣು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಎಬೋಲಾ ಸೋಂಕು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು(ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್ಒ) ಭಾನುವಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.</p><p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಎಬೋಲಾದ ವಿರಳ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೂಪಾಂತರವಾದ ಬುಂಡಿಬುಗ್ಯೊ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಹರಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಾಂಗೊ ಮತ್ತು ಉಗಾಂಡದಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಾರಿ ಎಬೋಲಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬುಂಡಿಬುಗ್ಯೊ ವೈರಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಹರಡುತ್ತಿರುವ ವೇಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಟೆಡ್ರೊಸ್ ಅಧಾನಮ್ ಗೆಬ್ರೆಯೆಸಸ್ ಅವರು ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ: ಇಟೂರಿ ರಾಜಧಾನಿ ಬುನಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಎಬೋಲಾ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಡಾ. ಪೀಟರ್ ಸ್ಟಾಫರ್ಡ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಸೆರ್ಗೆ'ಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>