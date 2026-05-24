ಎಬೋಲಾ: ಕಾಂಗೋದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ, ಉಗಾಂಡದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಕರಣ

<p><strong>ಜಿನೆವಾ :</strong> ಕಾಂಗೊದಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ಎಬೋಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್ಒ) ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಂಗೊದಲ್ಲಿ 82 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ. ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಏಳು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 750 ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದು, 177 ಮಂದಿ ಎಬೋಲಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಶಂಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್ಒ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೋಂಕು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಇದರ ಜಾಗತಿಕ ಅಪಾಯದ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್ಒ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><strong>ಉಗಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣ:</strong></p>.<p>ಉಗಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಂಗೋಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮೂರು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>