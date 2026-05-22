ಎಬೋಲಾ | ಕಾಂಗೊದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳವಳ

'ಕಾಂಗೊದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೀವ್ರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟೆಡ್ರೊಸ್ ಅಧಾನೊಮ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದಷ್ಟೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>'ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಕಾಂಗೊದಲ್ಲಿ 82 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಕಿನಿಂದಾಗಿ ಏಳು ಸಾವು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುವುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'750 ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು 177 ಶಂಕಿತ ಸಾವು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನೆರೆಯ ಉಗಾಂಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗೊದಿಂದ ತೆರಳಿರುವ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.