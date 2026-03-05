ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಎಪ್‌ಸ್ಟೈನ್ ‘ನೆಂಟರ’ ಜಾರುತ್ತಿದ್ದ ಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಾಣಿಯಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ!
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 12:34 IST
Last Updated 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 12:34 IST
ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ‘ಎಪ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ ಫೈಲ್ಸ್‌’ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ದ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಇದೀಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯತ್ತ ಹೊರಳಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ನಂಟಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡಾಗಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ತುಸು ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಪಡೆಗಳು ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರಂದು ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಪಂಚದ ನೋಟ ‘ಎಪ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ ಫೈಲ್ಸ್‌’ನಿಂದಾಚೆಗೆ ಹರಿದಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
