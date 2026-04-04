ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: 'ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ನಿಂದ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 7.25 ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹672 ಕೋಟಿ) ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣದಿಂದ 75 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಹುದು' ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರ ಪರ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

75 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಜೆಡ್ ಎಸ್. ರಾಕ್ಆಫ್ ಗುರುವಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಕುರಿತ ಅಂತಿಮ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 27ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದರು.

'ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ನಿಂದ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರದ ಒಳಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಪರಿಹಾರವು ಎಲ್ಲ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೂ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ಯಾರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರದು' ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ವಕೀಲರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾಕೆ ದಾವೆ: 'ಜೂನ್ 2008ರಿಂದ ಜುಲೈ 2019ರವರೆಗೆ (ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಬಂಧನವಾದ ವರ್ಷ) ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದ. ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಗಾಗಿ ಆತ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತ ನಡೆಸಿದ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ಕುರಿತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಶಂಕೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ವಕೀಲರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.