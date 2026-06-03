ವಲಸೆ ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಇ.ಯು

<p>ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ (ಎಪಿ): ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟವು (ಇ.ಯು) ತನ್ನ ವಲಸೆ ನೀತಿಯನ್ನು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಬಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಇಯುನ ಈ ಕ್ರಮವು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಲಸೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿವೆ.</p>.<p>‘ಇಯುನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಹಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಜನರನ್ನು ಅವರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಾಪಸು ಕಳುಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಉಪ ವಲಸೆ ಸಚಿವ, ಸೈಪ್ರಸ್ನ ನಿಕೊಲಸ್ ಐಯೊನ್ನಿಡೆಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-51-1725483299</p>