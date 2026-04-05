ಎಫ್–15 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 'ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕರೋಲಿನ್ ಲೆವಿಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಎಫ್–15 ವಿಮಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಘಟನೆಯು ಇರಾನ್ ಜತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದು' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಎನ್ಬಿಸಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇರಾನ್ ಸೇನೆಯು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸುವ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮೂಲಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ನೈರುತ್ಯ ಇರಾನ್ನ ಕೊಹ್ಕಿಲುಯೆ ಮತ್ತು ಬೊಯೆರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಪೈಲಟ್ನ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಅಮೆರಿಕದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳತ್ತ ಇರಾನ್ ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ.</p>.<p>'ಅಮೆರಿಕದ ಪೈಲಟ್ಅನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ, ಬಹುಮಾನ ದೊರೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ನಿರೂಪಕರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇನ್ನೊಂದು ವಿಮಾನ ಗುರಿ: ಇರಾನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಅಮೆರಿಕದ ಎ–10 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p>'ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ಎಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪೈಲಟ್ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಹೊಸ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಳಕೆ: ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಹೊಸ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ 'ಖಾತಮ್ ಅಲ್ ಅಂಬಿಯಾ' ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಮಾಂಡ್ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ದೇಶವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ' ಎಂದು ಕಮಾಂಡ್ನ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-51-966894907