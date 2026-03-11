<p><strong>ನ್ಯಾಯಾರ್ಕ್</strong>: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಪತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದವರಿಗೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್(ಸುಮಾರು ₹92 ಲಕ್ಷ) ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಎಫ್ಬಿಐ ಘೋಷಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ಹಿಂದ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದ 2.5 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಈಗ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p><p>ಭಾರತ ಮೂಲದ ಭದ್ರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಚೇತನ್ ಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್(35) ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಿಂದ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೂಪಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ಹಲವು ಬಾರಿ ಚುಚ್ಚಿ ಹೆಂಡತಿ ಪಾಲಕ್ ಪಟೇಲ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆತ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. 2015ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರಂದು ಕೊಲೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಡೋನಟ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.</p><p>ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಎಫ್ಬಿಐನ 10 ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುರಿತಂತೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವವರಿಗೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ವರೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಎಫ್ಬಿಐ ಮಂಗಳವಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, 1,00,000 ಡಾಲರ್ ಇದ್ದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು 2,50,000 ಡಾಲರ್ಗೆ, ಈಗ 10,00,000 ಡಾಲರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>2015ರಲ್ಲೇ ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಬಾಲ್ಟಿಮೋರ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಆರೋಪವನ್ನೂ ಪಟೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>2017ರ ಎಫ್ಬಿಐ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರ ಒಡೆತನದ ಡೋನಟ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 2015ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅಂಗಡಿಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಟೇಲ್ ತನ್ನ 21 ವರ್ಷದ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಟೇಲ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಇರಿದು ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಡೋನಟ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಪಟೇಲ್, ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಿದ್ದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯ ನ್ಯೂವಾರ್ಕ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ, ಅವರು ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>